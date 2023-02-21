Скобелев Матвей Иванович
Место рожденияг. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Дата рождения09.11.1885
Дата смерти29.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1885
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
По 1912
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1914
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1920
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1923
г. Париж, Франция
Смерть
29.07.1938
Место жительства
По 1938