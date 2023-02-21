Скобелев Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелев Матвей Иванович

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Место рождения

г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии

Дата рождения

09.11.1885

Дата смерти

29.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1885
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
По 1912
г. Вена, Австрия
Место жительства
С 1914
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1920
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1923
г. Париж, Франция
Смерть
29.07.1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
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