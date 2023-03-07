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Бабина Зиновья Максимова

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Место рождения

поч. Зубкова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Зубкова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабин Петр (Емельянов)

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Осипова

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Улита Осипова

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Стефанида Осипова

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бабин Козьма Осипов

Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Осип Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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