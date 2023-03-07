Бабина Зиновья Максимова
Место рожденияпоч. Зубкова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Зубкова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Осипова
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Улита Осипова
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Стефанида Осипова
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Бабин Козьма Осипов
Отец ребёнка: Бабин Осип Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Осип Архипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795