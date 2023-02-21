Шумов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумов Андрей
Мать: Шумова Феодора
Рождение ребёнка
14.01.1933
Дочь: Алексеева Ольга
Мать ребёнка: Шумова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумова Анна
Смерть
02.12.1969