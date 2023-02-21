Шумов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумов Андрей

Мать: Шумова Феодора

Рождение ребёнка
14.01.1933

Дочь: Алексеева Ольга

Мать ребёнка: Шумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумова Анна

Смерть
02.12.1969
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