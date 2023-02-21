Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1725 и 1736

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1725 и 1736
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close