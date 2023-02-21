Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1725 и 1736
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1725 и 1736