Стародубцева (Черемисинова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Черемисинова) Вера

Место рождения

Россия д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл

Дата рождения

22.09.1923

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1923

Отец: Черемисинов Павел Иванович

Мать: Черемисинова Мария Трефиловна

Россия д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.09.1932 по ?.06.1940
Новотроицкая школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р., Кировской обл.
Образование
С ?.09.1940 по ?.06.1943
педагогическое училище
учитель младших классов
Работа или профессия
С 1943 по 1967
Сандаковская семилетняя школа Шабалинского р-на Кировской обл
учитель младших классов
Рождение ребёнка
09.09.1950

Сын: Стародубцев Георгий

Отец ребёнка: Стародубцев Яков Алексеевич

д.Сандаки Кировской обл
Рождение ребёнка
17.04.1952

Сын: Стародубцев Анатолий

Отец ребёнка: Стародубцев Яков Алексеевич

д.Сандаки Кировской обл
Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Стародубцев Евгений

Отец ребёнка: Стародубцев Яков Алексеевич

д.Сандаки Кировской обл
Работа или профессия
С 1968
Средняя школа д.Зебляки Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Яков Алексеевич

Смерть
1995
с.Зебляки Костромской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Зебляки