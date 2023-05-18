Стародубцева (Черемисинова) Вера
Место рожденияРоссия д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Дата рождения22.09.1923
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1923
Россия д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.09.1932 по ?.06.1940
Новотроицкая школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р., Кировской обл.
Образование
С ?.09.1940 по ?.06.1943
педагогическое училище
учитель младших классов
Работа или профессия
С 1943 по 1967
Сандаковская семилетняя школа Шабалинского р-на Кировской обл
учитель младших классов
Рождение ребёнка
09.09.1950
Сын: Стародубцев Георгий
Отец ребёнка: Стародубцев Яков Алексеевич
д.Сандаки Кировской обл
Рождение ребёнка
17.04.1952
Сын: Стародубцев Анатолий
Отец ребёнка: Стародубцев Яков Алексеевич
д.Сандаки Кировской обл
Рождение ребёнка
17.08.1960
Сын: Стародубцев Евгений
Отец ребёнка: Стародубцев Яков Алексеевич
д.Сандаки Кировской обл
Работа или профессия
С 1968
Средняя школа д.Зебляки Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
с.Зебляки Костромской обл
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Зебляки