Григорьева Татьяна Васильева
Место рожденияАургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Дата рождения11.01.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960
Отец: Василий
Мать: не указана
Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
07.05.1985
Дочь: Григорьева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Ильич
Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Бракосочетание
Неизвестно