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Григорьева Татьяна Васильева

Место рождения

Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка

Дата рождения

11.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1960

Отец: Василий

Мать: не указана

Аургазинский район Республика Башкортостан д.Новофедоровка
Рождение ребёнка
07.05.1985

Дочь: Григорьева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Ильич

Аургазинский район Республика Башкортостан Д.Новофедоровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Владимир Ильич

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