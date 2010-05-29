Щеглова (Калугина) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1921
Дата смерти29.05.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.2010
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область