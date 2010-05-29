Щеглова (Калугина) Александра Андреевна 03.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щеглова (Калугина) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1921

Дата смерти

29.05.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1921

Отец: Калугин Андрей Иванович

Мать: Калугина (Кондрашова) Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.2010
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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