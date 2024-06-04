Власова Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Анна Даниловна

Власова Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Даниил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Власова Варвара

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349] вне брака
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.