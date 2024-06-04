Власова Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Власов Даниил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Власова Варвара
Отец ребёнка: не указан
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349] вне брака
Смерть
Неизвестно