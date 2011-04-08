Свиридов Валерий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Валерий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1945

Дата смерти

08.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1945

Отец: Штермер Михаил

Мать: Свиридова Эмилия Иосифовна

Рождение ребёнка
21.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.04.2011
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