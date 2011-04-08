Свиридов Валерий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1945
Дата смерти08.04.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1945
Отец: Штермер Михаил
Рождение ребёнка
21.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.2011