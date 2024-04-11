Царева (Севостьянова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 11.04.2024
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севостьянов Николай Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Царев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Царев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царев Владимир
Смерть
Около 11.04.2024
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)