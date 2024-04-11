Царева (Севостьянова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева (Севостьянова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 11.04.2024

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севостьянов Николай Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Царев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Царев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Владимир

Смерть
Около 11.04.2024
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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