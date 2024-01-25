Барамыгина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1925
Дочь: Лотохова Интерна Александровна
Отец ребёнка: Барамыгин Александр
Рождение ребёнка
17.06.1935
Сын: Барамыгин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Александрович
Отец ребёнка: Барамыгин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барамыгин Александр
Смерть
1963