Барамыгина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барамыгина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1925

Дочь: Лотохова Интерна Александровна

Отец ребёнка: Барамыгин Александр

Рождение ребёнка
17.06.1935

Сын: Барамыгин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Александрович

Отец ребёнка: Барамыгин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барамыгин Александр

Смерть
1963
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