Асманова (Имаметдинова) Халимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асманова (Имаметдинова) Халимя

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

10.01.1955

Дата смерти

20.12.2011

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955

Отец: Имаметдинов Махмут Лукманович

Мать: (Низаметдинова) Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.12.2011
Похороны
Неизвестно

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