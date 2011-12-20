Асманова (Имаметдинова) Халимя
Место рожденияг. Москва
Дата рождения10.01.1955
Дата смерти20.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.12.2011
Похороны
Неизвестно