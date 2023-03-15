Степанов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Рождение ребёнка
18.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Екатерина

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