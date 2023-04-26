(Рыбинцева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
27.10.1883 ст.
Отец: Рыбинцев Иван Никитич
фонд135 оп78 д1064 1883г Спасский собор запись 240 рождена 27.10.1883/крещена 30.10.1883 Пятигорский 2-й гильдии куп. брат Иван Никитин Рыбинцев и Агрипина Ильина Восприемники: пятиг. 2-й гильдии куп.... Показать все
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Ф135 оп78 д1084 1904г Спасский собор Запись № 37 30.01.1904 Потомственный почетный гражданин Александр Владимирович Александров 29 лет и Дочь пятигорского купца 20й гильдии Анастасия Ивановна Рыбинцев... Показать все
Смерть
Неизвестно