Шаповалов (Шаповалова (Лымарь)) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов (Шаповалова (Лымарь)) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лымарь Петр Алексеевич

Мать: Лымарь Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Шаповалов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
12.07.1935

Дочь: Бердников Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Шаповалов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Шаповалов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич

Смерть
1996
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