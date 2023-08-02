Шаповалов (Шаповалова (Лымарь)) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лымарь Петр Алексеевич
Мать: Лымарь Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Шаповалов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1935
Дочь: Бердников Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Шаповалов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Шаповалов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаповалов Владимир Алексеевич
Смерть
1996