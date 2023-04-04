Башкиров Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашкиров Фёдор Михайлович

Башкиров Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 14.02.1876

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Башкиров Михаил Павлович

Мать: Башкирова Елена Минеевна

Бракосочетание
14.02.1876

Жена: Башкирова Наталья Кузьминична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.02.1876
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close