Башкиров Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиПосле 14.02.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Башкиров Михаил Павлович
Мать: Башкирова Елена Минеевна
Бракосочетание
14.02.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.02.1876