Акилина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Григорий Данилович
Отец ребёнка: Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Васса Даниловна
Отец ребёнка: Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Данилович
Отец ребёнка: Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Михаил Данилович
Отец ребёнка: Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Степан Данилович
Отец ребёнка: Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Тарас Данилович
Отец ребёнка: Даниил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Яковлевич
Смерть
Неизвестно