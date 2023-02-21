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Акилина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Григорий Данилович

Отец ребёнка: Даниил Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Васса Даниловна

Отец ребёнка: Даниил Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Данилович

Отец ребёнка: Даниил Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Михаил Данилович

Отец ребёнка: Даниил Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Степан Данилович

Отец ребёнка: Даниил Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Тарас Данилович

Отец ребёнка: Даниил Яковлевич

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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