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Симонова Майя Андреевна
Симонова Майя Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1993
Пол
Женский
Отец
Симонов Андрей Александрович
1964 г.р.
Мать
Симонова (Шацман) Светлана Леонидовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1993
Отец:
Симонов Андрей Александрович
Мать:
Симонова Светлана Леонидовна
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