Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1909

Сын: Муханин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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