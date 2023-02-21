Хайнц (Heintz) Мария Катарина (Maria Catherina)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения02.10.1694
Дата смерти11.02.1763
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1694
Отец: Хайнц Иоганнес Мартин
Мать: Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.10.1694
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
15.01.1725
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.09.1729
Дочь: Принстер Мария Елизавета
Отец ребёнка: Принстер Иоганнес Петер
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
11.02.1763
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
12.02.1763
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция