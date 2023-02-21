Хайнц (Heintz) Мария Катарина (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайнц (Heintz) Мария Катарина (Maria Catherina)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

02.10.1694

Дата смерти

11.02.1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1694

Отец: Хайнц Иоганнес Мартин

Мать: Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.10.1694
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
15.01.1725

Муж: Принстер Иоганнес Петер

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.09.1729

Дочь: Принстер Мария Елизавета

Отец ребёнка: Принстер Иоганнес Петер

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
11.02.1763
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
12.02.1763
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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