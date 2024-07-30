Барановский Добавить Добавить — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановский Добавить Добавить

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Юлия Ринатовна

Рождение ребёнка
07.04.1998

Дочь: Барановская Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Залилова Юлия Ринатовна

Рождение ребёнка
26.10.2013

Сын: Барановский Артем Владимирович

Мать ребёнка: Залилова Юлия Ринатовна

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