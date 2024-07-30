Барановский Добавить Добавить
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залилова Юлия Ринатовна
Рождение ребёнка
07.04.1998
Дочь: Барановская Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Залилова Юлия Ринатовна
Рождение ребёнка
26.10.2013
Сын: Барановский Артем Владимирович
Мать ребёнка: Залилова Юлия Ринатовна