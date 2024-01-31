Alekseev Vladimir Sergeevich
Место рождения
Дата рождения11.11.1861
Дата смерти08.02.1939
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин, заслуженный артист РСФСР, Директор правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской мануфактур
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин, заслуженный артист РСФСР, Директор правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской мануфактур
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин, заслуженный артист РСФСР, Директор правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской мануфактур
Смерть
08.02.1939