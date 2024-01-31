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Alekseev Vladimir Sergeevich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.11.1861

Дата смерти

08.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева (Яковлева) Елизавета Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин, заслуженный артист РСФСР, Директор правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской мануфактур
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин, заслуженный артист РСФСР, Директор правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской мануфактур
Работа или профессия
Неизвестно
Потомственный почетный гражданин, заслуженный артист РСФСР, Директор правления Товарищества «Владимир Алексеев» и Даниловской мануфактур
Смерть
08.02.1939

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