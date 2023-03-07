Гомбоев Жамбал-Доржи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомбоев Жамбал-Доржи

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Место рождения

Таптанай, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.09.1897

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Таптанай, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1908 по 1918
Амитхаша, Агинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1918 по 1930
Аршан, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1930 по 1937
Амитхаша, Агинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1947 по 1963
Амитхаша, Агинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1963 по 1982
Верхняя Иволга, Иволгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
1983
Верхняя Иволга, Иволгинский муниципальный район, Республика Бурятия
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