Гомбоев Жамбал-Доржи
Место рождения
Дата рождения22.09.1897
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1930
Аршан, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1930 по 1937
Место жительства
С 1947 по 1963
Место жительства
С 1963 по 1982
Смерть
1983