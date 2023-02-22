Валявин Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

20.03.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Валявин Иван Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Гусева Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Валявина Евдокия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Евдокия Семёнова

Смерть
20.03.1869
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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