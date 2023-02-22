Валявин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти20.03.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Валявин Иван Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Гусева Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Валявина Евдокия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1869
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область