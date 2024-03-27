Бедретдинов Максут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедретдинов Максут

Место рождения

д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедретдинов Ильдар

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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