Тихонов Игнат Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Фекла
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798 или 1807
Сын: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Мать ребёнка: Тихонова Фекла
Смерть
Около 1829