Тихонов Игнат Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Игнат Афанасьевич

Тихонов Игнат Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Фекла

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798 или 1807

Сын: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Мать ребёнка: Тихонова Фекла

Смерть
Около 1829

Мы используем куки для улучшения работы сайта.