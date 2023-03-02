Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Яценко (Яценкова)) Екатерина Ивановна
(Яценко (Яценкова)) Екатерина Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1865
Пол
Женский
Отец
Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Около 1840 г.р.
Мать
Яценко (Спичак) Неонила Васильевна
Между 1841 и 1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1865
Отец:
Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Мать:
Яценко Неонила Васильевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия