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Fels (Miller) Tiiu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1940

Дата смерти

29.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Fels Toivo

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fels Toivo

Смерть
29.10.2013
Похороны
Неизвестно
Пярнамяэ, Viimsi vald, Harju maakond