Fels (Miller) Tiiu
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1940
Дата смерти29.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Fels Toivo
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Fels Toivo
Смерть
29.10.2013
Похороны
Неизвестно
Пярнамяэ, Viimsi vald, Harju maakond