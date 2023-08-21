Храменков Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2012
Сын: Храменков Павел Дмитрович
Мать ребёнка: Храменкова Юлия Эльхетовна
Рождение ребёнка
30.09.2017
Сын: Храменков Александр Дмитрович
Мать ребёнка: Храменкова Юлия Эльхетовна
Бракосочетание
Неизвестно