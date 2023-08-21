Храменков Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храменков Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2012

Сын: Храменков Павел Дмитрович

Мать ребёнка: Храменкова Юлия Эльхетовна

Рождение ребёнка
30.09.2017

Сын: Храменков Александр Дмитрович

Мать ребёнка: Храменкова Юлия Эльхетовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храменкова Юлия Эльхетовна

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