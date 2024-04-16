Молокова Фёкла Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1910
Сын: Молоков Яков Семёнов
Отец ребёнка: Молоков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1912
Дочь: Молокова Марианна Семёновна
Отец ребёнка: Молоков Семен Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1913
Отец ребёнка: Молоков Семен Васильевич
Могильна, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно