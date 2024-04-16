Молокова Фёкла Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолокова Фёкла Никитина

Молокова Фёкла Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Молоков Яков Семёнов

Отец ребёнка: Молоков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1912

Дочь: Молокова Марианна Семёновна

Отец ребёнка: Молоков Семен Васильевич

Рождение ребёнка
06.05.1913

Сын: Молоков Николай Семенвич

Отец ребёнка: Молоков Семен Васильевич

Могильна, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.