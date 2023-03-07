Тырова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырова Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1863

Муж: Тыров Фёдор Прохорович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

нет данных
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Тырова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Тыров Фёдор Прохорович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Тырова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тыров Фёдор Прохорович

Пянда, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
нет данных
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