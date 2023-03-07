Тырова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1863
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
нет данных
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Тырова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Тыров Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Тырова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тыров Фёдор Прохорович
Смерть
Неизвестно
нет данных