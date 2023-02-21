Бугаева Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаева Екатерина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1977

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1977

Отец: Бугаев Юрий Павлович

Мать: Ирина Бугаева

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