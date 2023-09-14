Зыкова (Веснина) Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
20.05.1814
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Зыкова) Анна Зеновьевна
Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Зыкова) Ефросия Зеновьевна
Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Зыков Перфилий (Порфирий) Зеновьевич
Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич
Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич
Смерть
До 1860