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Зыкова (Веснина) Марфа Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Веснин Никита Михайлович

Мать: Веснина (Сумарокова) Ирина Стефановна

Бракосочетание
20.05.1814

Муж: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Зыкова) Анна Зеновьевна

Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Зыкова) Ефросия Зеновьевна

Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Зыков Перфилий (Порфирий) Зеновьевич

Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич

Отец ребёнка: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
До 1860

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