Кочнев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1954

Дата смерти

06.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1954

Отец: Кочнев Иван Васильевич

Мать: Кочнева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Юрий

Мать ребёнка: Кочнева Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочнева Любовь Викторовна

Смерть
06.05.2000
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