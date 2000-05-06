Кочнев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1954
Дата смерти06.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1954
Отец: Кочнев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Юрий
Мать ребёнка: Кочнева Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочнева Любовь Викторовна
Смерть
06.05.2000