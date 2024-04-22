Чурилин Иван Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Ульяна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Чурилин Николай Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чурилин Спиридон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Чурилин Андрей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Чурилин Михаил Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ирина Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чурилин Козьма Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анисья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Анисья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1849