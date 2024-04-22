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Чурилин Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Чурилин Иван Дементьев (Ич)

Мать: Чурилина Акулина Филипова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Ульяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чурилин Николай Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чурилин Спиридон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чурилин Андрей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Чурилин Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ирина Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чурилин Козьма Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анисья

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1849
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