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Шишкин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.10.1917

Дата смерти

27.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1917

Отец: Шишкин Алексей Сергеевич

Мать: Шишкина Александра Стефановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О4 Д22 С16 з22м
Крещение
07.10.1917
Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О4 Д22 С16 з22м
Смерть
27.09.1979
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Острая коронарная недостаточность | Акт №3082 от 28-09-1979, Отдел ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы
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