Шишкин Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1917
Дата смерти27.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1917
Из метрики о рождении Ф93 О4 Д22 С16 з22м
Крещение
07.10.1917
Из метрики о рождении Ф93 О4 Д22 С16 з22м
Смерть
27.09.1979
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Острая коронарная недостаточность | Акт №3082 от 28-09-1979, Отдел ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы