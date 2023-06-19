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Дедов Игнат Еремеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Дедов Еремей Иванов

Мать: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Дедов Авдей Игнатьев

Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Дедов Малафей Игнатьев

Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Дедов Евстигней Игнатьев

Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Татьяна Игнатьева

Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (...
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедов Давыд Игнатьев

Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино