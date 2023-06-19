Дедов Игнат Еремеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиПосле 1726
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Дедов Еремей Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Дедов Авдей Игнатьев
Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1688
Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Татьяна Игнатьева
Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1726
ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедов Давыд Игнатьев
Мать ребёнка: Дедова Васса Андреева
Смерть
После 1726
Коломенского у. дер. Тимшино