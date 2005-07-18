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Барсуков Николай Павлович
Барсуков Николай Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Барсуков Павел Николаевич
1983 г.р.
Мать
Барсукова (Шехватова) Оксана Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2005
Отец:
Барсуков Павел Николаевич
Мать:
Барсукова Оксана Александровна
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