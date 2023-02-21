Бугакова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2012
Сын: Евстигнеев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Евстигнеев Михаил Викторович
Рождение ребёнка
04.11.2019
Сын: Евстигнеев Антон Михайлович
Отец ребёнка: Евстигнеев Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно