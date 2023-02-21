Бугакова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугакова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2012

Сын: Евстигнеев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Евстигнеев Михаил Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.11.2019

Сын: Евстигнеев Антон Михайлович

Отец ребёнка: Евстигнеев Михаил Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Михаил Викторович

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