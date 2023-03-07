Свердлова (Новгородцева) Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1876
Дата смерти23.03.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Супруг(-а): Екатерина (Каролина) Ф. F Свердлова (Шмидт)
Развод
1905
Супруг(-а): Екатерина (Каролина) Ф. F Свердлова (Шмидт)
Рождение ребёнка
17.04.1911
Сын: Свердлов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Свердлов Яков Моисеевич
г. Нарым, Томская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Масленникова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Свердлов Яков Моисеевич
Работа или профессия
Неизвестно
деятель революционного движения в России
Смерть
23.03.1960
Москва, город федерального значения Москва