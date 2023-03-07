Свердлова (Новгородцева) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свердлова (Новгородцева) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

22.03.1876

Дата смерти

23.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
1903

Муж: Свердлов Яков Моисеевич

Супруг(-а): Екатерина (Каролина) Ф. F Свердлова (Шмидт)
Развод
1905

Муж: Свердлов Яков Моисеевич

Супруг(-а): Екатерина (Каролина) Ф. F Свердлова (Шмидт)
Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Свердлов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Свердлов Яков Моисеевич

г. Нарым, Томская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Масленникова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Свердлов Яков Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
деятель революционного движения в России
Смерть
23.03.1960
Москва, город федерального значения Москва
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