Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

avatar

Место рождения

Большие Бортники, Бобруйский район, Могилёвская область

Дата рождения

13.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1997

Отец: Залужный Владимир Александрович

Мать: Новгородцева Людмила Федоровна

Большие Бортники, Бобруйский район, Могилёвская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close