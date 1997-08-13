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Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
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Место рождения
Большие Бортники
, Бобруйский район, Могилёвская область
Дата рождения
13.08.1997
Пол
Мужской
Отец
Залужный Владимир Александрович
1964 г.р.
Мать
Новгородцева Людмила Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1997
Отец:
Залужный Владимир Александрович
Мать:
Новгородцева Людмила Федоровна
Большие Бортники
, Бобруйский район, Могилёвская область
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