Семенов Климонт Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Семенова Васса Николаева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Семенова Васса Николаева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Климентова
Мать ребёнка: Семенова Васса Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Васса Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812