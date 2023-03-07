Семенов Климонт Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Климонт Егоров

Семенов Климонт Егоров

avatar

Место рождения

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Семенов Егор Ларионов

Мать: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Семенов Демид Климентов

Мать ребёнка: Семенова Васса Николаева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Семенов Никита Климентов

Мать ребёнка: Семенова Васса Николаева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Климентова

Мать ребёнка: Семенова Васса Николаева

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Васса Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close