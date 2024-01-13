Гуринович Николай Яковлевич
Место рожденияд. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Гуринович Яков Васильевич
Мать: Гуринович Анна Карповна
д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гуринович Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
11.05.1922
Сын: Гуринович Иван Николаевич
Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гуринович Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
03.03.1932
Сын: Гуринович Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна
Рождение ребёнка
15.05.1934
Сын: Гуринович Константин Николаевич
Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно