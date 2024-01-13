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Гуринович Николай Яковлевич

Место рождения

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гуринович Яков Васильевич

Мать: Гуринович Анна Карповна

д. Заречное, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Гуринович Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
11.05.1922

Сын: Гуринович Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гуринович Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
03.03.1932

Сын: Гуринович Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна

Рождение ребёнка
15.05.1934

Сын: Гуринович Константин Николаевич

Мать ребёнка: Гуринович Акилина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуринович Акилина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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