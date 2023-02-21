Рощупкин Филипп Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкин Филипп Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1913

Дата смерти

12.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощупкина Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Валентина

Мать ребёнка: Рощупкина Мария Захаровна

Смерть
12.05.1978
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
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