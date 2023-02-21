Рощупкин Филипп Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1913
Дата смерти12.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Валентина
Мать ребёнка: Рощупкина Мария Захаровна
Смерть
12.05.1978
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край