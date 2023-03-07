Шпаченко (Гром) Епистимия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаченко (Гром) Епистимия Онуфриевна

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

05.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1889

Отец: Гром Онуфрий Петрович

Мать: Пелагея Ивановна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2451, файл 607 (стр. 76), запись 57 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-9YM3
Крещение
05.11.1889
Бракосочетание
26.09.1910

Муж: Шпаченко Евтропий Васильевич

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2657, файл 166 (стр. 106), запись 21 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-SM6V | Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
16.09.1912

Сын: Шпаченко Стефан Евтропиевич

Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-K1LY
Рождение ребёнка
19.04.1914

Сын: Шпаченко Никифор Евтропиевич

Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PQNP
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Шпаченко Пётр Евтропиевич

Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-KRS6
Рождение ребёнка
?.01.1917

Дочь: Шпаченко Татьяна Евтропиевна

Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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