Шпаченко (Гром) Епистимия Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1889
Отец: Гром Онуфрий Петрович
Мать: Пелагея Ивановна
Ф. 931, О. 1, Д. 2451, файл 607 (стр. 76), запись 57 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-9YM3
Крещение
05.11.1889
Бракосочетание
26.09.1910
Ф. 931, О. 1, Д. 2657, файл 166 (стр. 106), запись 21 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-SM6V | Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
16.09.1912
Сын: Шпаченко Стефан Евтропиевич
Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-K1LY
Рождение ребёнка
19.04.1914
Сын: Шпаченко Никифор Евтропиевич
Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-PQNP
Рождение ребёнка
05.10.1915
Сын: Шпаченко Пётр Евтропиевич
Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHY-KRS6
Рождение ребёнка
?.01.1917
Дочь: Шпаченко Татьяна Евтропиевна
Отец ребёнка: Шпаченко Евтропий Васильевич
Смерть
Неизвестно