Шумилов Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шумилов Федот Родионович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шумилов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Шумилов Савелий Савка Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Шумилов Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1855
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно