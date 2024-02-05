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Шумилов Василий Федотович

Место рождения

Чувашские Ишли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

1835 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1844 г.р.
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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шумилов Федот Родионович

Мать: скрыто настройками приватности

Чувашские Ишли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шумилов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Шумилов Савелий Савка Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чувашские Ишли, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Шумилов Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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