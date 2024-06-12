Мажоров ? Леонид Яковлевич
Место рождениясело Ивлево, Калужской обл. Медынского уезда
Дата рождения1916
Дата смерти07.03.1943
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Мажоров Яков Иванович
Мать: Мажорова Неизвестно
Смерть
07.03.1943
Капитан . Зам.командира полка. Погиб в бою, член ВКПБ. Похоронка отправлена сестре Александре Яковлевне Кидиновой(или Кнусинова), проживающей по адресу Удмурская АССР, гор.Сарипуль ул.Азина, дом 94