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Мажоров ? Леонид Яковлевич

Место рождения

село Ивлево, Калужской обл. Медынского уезда

Дата рождения

1916

Дата смерти

07.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Мажоров Яков Иванович

Мать: Мажорова Неизвестно

Смерть
07.03.1943
Капитан . Зам.командира полка. Погиб в бою, член ВКПБ. Похоронка отправлена сестре Александре Яковлевне Кидиновой(или Кнусинова), проживающей по адресу Удмурская АССР, гор.Сарипуль ул.Азина, дом 94

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