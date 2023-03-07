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Ручкин Николай Григорьевич

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Место рождения

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.12.1793

Дата смерти

02.05.1865

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1793

Отец: Ручкин Григорий Дмитриевич

Мать: Ручкина Марина Яковлевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1815

Жена: Ручкина Анна Матвеевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Ефимия (Афимья) Николаевна

Мать ребёнка: Ручкина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
02.04.1825

Сын: Ручкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Анна Матвеевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Ручкин Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Ручкина Анна Матвеевна

Смерть
02.05.1865
Причина смерти: от водянки
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