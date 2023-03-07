Ручкин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1793
Дата смерти02.05.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1793
Бракосочетание
09.02.1815
Жена: Ручкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Ефимия (Афимья) Николаевна
Мать ребёнка: Ручкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
02.04.1825
Сын: Ручкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ручкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Ручкин Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Ручкина Анна Матвеевна
Смерть
02.05.1865
Причина смерти: от водянки