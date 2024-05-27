Муромцев Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Муромцев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муромцева) Тамара Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муромцев Вячеслав Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: (Муромцева) Вера Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: (Муромцева) Тамара Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Муромцев Виктор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Муромцев Сергей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно