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Муромцев Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Муромцев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муромцева) Тамара Степановна

Мать ребёнка: не указана

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муромцев Вячеслав Степанович

Мать ребёнка: не указана

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: (Муромцева) Вера Степановна

Мать ребёнка: не указана

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: (Муромцева) Тамара Степановна

Мать ребёнка: не указана

Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Муромцев Виктор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Муромцев Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Новая Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

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