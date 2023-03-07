Береснева (Салтыкова) Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева (Салтыкова) Ксения Михайлова

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Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Салтыков Михаил Иванов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Поломская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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